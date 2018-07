Brüssel (AFP) Die vom Luxemburger Jean-Claude Juncker geführte EU-Kommission ist zu einer Bestrafung Luxemburgs bereit, falls das Land mit seinen Steuerpraktiken EU-Regeln gebrochen hat. Es liefen bereits Ermittlungen zu den Steuernachlässen für Unternehmen in Luxemburg, sagte Kommissionssprecher Margaritis Schinas am Donnerstag in Brüssel. "Wenn die Entscheidung negativ ist, wird Luxemburg Korrekturen vornehmen müssen." Zuvor hatten Medien berichtet, der Staat helfe Konzernen mit komplizierten Finanzstrukturen beim Vermeiden von Steuern.

