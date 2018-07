Berlin (AFP) Wegen der sich abschwächenden Konjunktur fehlen im Bundeshaushalt für das kommende Jahr 500 Millionen Euro. Das ist ein Ergebnis der Herbst-Steuerschätzung, die Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) am Donnerstag in Berlin bekannt gab. Insgesamt müssen Bund, Länder und Kommunen in den Jahren bis 2018 demnach im Vergleich zur Mai-Schätzung mit Mindereinnahmen von gut 20 Milliarden Euro rechnen.

