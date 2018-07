Frankfurt/Main (AFP) Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt am Main über einen Vergleichsvorschlag zur Beilegung der Lokführerstreiks sind gescheitert. Die Konfliktparteien erzielten nach mehrstündigen Gesprächen am Donnerstagabend keine Einigung. Die GDL hatte den von der Vorsitzenden Richterin Ursula Schmidt vorgelegten Text zunächst abgelehnt und verlangt, darin die Tarifpluralität festzuschreiben. Dies wollte die Bahn am Ende nicht akzeptieren. Nun wird das Gericht ein Urteil verkünden.

