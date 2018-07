New York (AFP) Dem an Ebola erkrankten US-Arzt, der in New York behandelt wird, geht es nach Angaben der örtlichen Behörden stetig besser. Craig Spencers Zustand verbessere sich fortlaufend und sei stabil, teilte die Gesundheitsbehörde der Stadt am Mittwoch mit. Er sei aber noch immer auf der Isolierungsstation und werde weiter gegen das Virus behandelt. Bei Spencer war vor rund zwei Wochen Ebola diagnostiziert worden. Er hatte sich zuvor zu einem Hilfseinsatz im westafrikanischen Guinea aufgehalten.

