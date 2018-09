Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat einem Zeitungsbericht zufolge Irans geistlichem Oberhaupt Ayatollah Ali Chamenei einen geheimen Brief über eine mögliche Zusammenarbeit gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geschrieben. In dem Schreiben vom vergangenen Monat habe Obama die Auseinandersetzung mit den Dschihadisten als "gemeinsamen Kampf" bezeichnet, berichtete die Online-Ausgabe des "Wall Street Journals" am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Kreise.

