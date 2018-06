New York (AFP) Der Rapper Jay Z schwärmt schon lange öffentlich von der Champagnermarke Armand de Brignac - nun hat er den Hersteller kurzerhand gekauft. Der bisherige Eigentümer der kleinen Kelterei in der französischen Champagne, Sovereign Brands, teilte am Mittwoch mit, sie habe die Marke an den US-Musiker verkauft. Der Verkaufspreis wurde nicht mitgeteilt, doch sagte eine Sprecherin von Sovereign Brands, der Rapper habe ihnen ein Angebot gemacht, "das wir einfach nicht ablehnen konnten".

