Los Angeles (AFP) Der US-Schauspieler Robert Downey Jr. ist erneut Vater geworden und hat die frohe Botschaft im Netzwerk Facebook verkündet. "Nach neun Monaten intensiver Arbeit freut sich das Team Downey, das neue Herbst/Winter-Projekt 2014 verkünden zu können", schrieb der 49-Jährige am Mittwoch auf seiner Seite. Er spielte damit auf die Produktionsfirma an, die er gemeinsam mit seiner Frau besitzt. Demnach wurde die kleine Avri Roel Downey am Dienstagmorgen (Ortszeit) geboren.

