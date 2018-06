Sydney (AFP) Die Rolling Stones haben ihr für Samstag in Australien geplantes Konzert abgesagt. Frontmann Mick Jagger leide an einer Halsinfektion und müsse seine Stimmbänder einige Tage schonen, erklärte die britische Rockband am Freitag. Die Stones wollten am Samstag im Gebiet von Hanging Rocks unweit Melbourne im Staat Victoria auftreten. Am kommenden Mittwoch sollen sie in Sydney spielen.

