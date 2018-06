Hamburg (AFP) In Deutschland sind in diesem Jahr so viele Asylanträge bewilligt worden wie seit Jahren nicht. Im dritten Quartal wurden 9582 Asylanträge genehmigt, damit wurde in diesem Jahr insgesamt bereits 25.646 Asylsuchenden Schutz gewährt, wie "Spiegel Online" am Freitag aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion zitierte. Der Großteil der Bewerber, die Asyl bekamen, stammt demnach aus den Krisengebieten Syrien, Afghanistan und Irak.

