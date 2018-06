Brüssel (AFP) Der britische Premier David Cameron bekommt bis nach den Parlamentswahlen in seinem Land Zeit, um die milliardenschwere Nachzahlung bei den EU-Beiträgen zu leisten. Die EU-Finanzminister stimmten am Freitag in Brüssel einer zehnmonatigen Verlängerung der Zahlungsfrist bis zum September 2015 zu. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wies jedoch Angaben Londons zurück, es sei auch eine "Halbierung der Rechnung" von 2,1 Milliarden Euro vereinbart worden.

