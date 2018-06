Waldenbuch (AFP) Beim Schokoladenhersteller Ritter Sport gibt Alfred Ritter die Geschäftsführung des Familienunternehmens ab. Der 61-jährige Enkel des Firmengründers werde künftig den Vorsitz des Beirates des Unternehmen übernehmen, teilte Ritter Sport am Freitag in Waldenbuch bei Stuttgart mitteilte. An die Spitze der Geschäftsführung rückt demnach Anfang kommenden Jahres der derzeitige Produktions- und Technik-Geschäftsführer Andreas Ronken. Alfred Ritter leitet seit 2005 das Unternehmen.

