Hannover (AFP) Die rund 3,7 Millionen Beschäftigen in der Metall- und Elektroindustrie sollen nach dem Willen der Gewerkschaft IG Metall im kommenden Jahr fünf bis sechs Prozent mehr Lohn bekommen. Forderungen in dieser Spannbreite beschlossen am Freitag mehrere Tarifkommissionen in verschiedenen Tarifgebieten; weitere folgen bis Ende November. Der Vorstand der IG Metall wird am 27. November die abschließende Forderung beschließen.

