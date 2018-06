Essen (AFP) Til Schweiger lässt sich von Kritik an seinen schauspielerischen Fähigkeiten nicht verunsichern. "Es gibt Leute, die sagen, der Schweiger nuschelt", sagte der 50-Jährige der in Essen erscheinenden "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe). "In amerikanischen Filmen nuscheln fast alle", sagte er weiter. "Wir sind das Synchron-Deutsch gewohnt. Aber wenn jemand als Zuhälter Synchron-Deutsch spricht, dann glaubt das doch kein Mensch." Ein anderer Journalist habe "mal geschrieben, Schweiger hat nur drei Gesichtsausdrücke: Na gut, sage ich, dann habe ich immer noch zwei mehr als Steve McQueen."

