Berlin (AFP) Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hat den Diebstahl von Gedenkkreuzen für getötete DDR-Flüchtlinge scharf kritisiert. Die weißen Kreuze an der Spree seien gestohlen worden mit einer "heldenhaften Attitüde, die man für blanken Zynismus halten muss", sagte Lammert am Freitag zum Auftakt der Bundestagsdebatte zum Gedenken an den 25. Jahrestag des Mauerfalls. Er kündigte an, die Kreuze zu ersetzen - "und sie werden dort bleiben".

