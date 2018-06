Frankfurt/Main (AFP) Nach ihrem Sieg vor Gericht beendet die Lokführer-Gewerkschaft (GDL) ihren Streik früher als geplant. Der Ausstand ende am Samstag um 18.00 Uhr und nicht wie geplant am Montagmorgen um 04.00 Uhr, verkündete GDL-Chef Claus Weselsky am Freitag in Frankfurt am Main. Zuvor war die Deutsche Bahn im zweiten und letzten Anlauf mit ihrem Versuch gescheitert, den Streik juristisch zu stoppen.

