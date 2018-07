Hannover (AFP) Die Polizeidirektion Hannover will die für den 15. November angemeldete Demonstration "Europa gegen den Terror des Islamismus" verbieten. Derzeit sei davon auszugehen, dass hinter der Anmeldung die Gruppe "Hooligans gegen Salafisten" (HoGeSa) stehe, teilte die Behörde am Freitag mit. Bei einer Demonstration der Gruppierung vor knapp zwei Wochen in Köln hatte es schwere Krawalle gegeben, bei denen 49 Polizisten leicht verletzt worden waren.

