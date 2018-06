Leipzig (AFP) Psychische Erkrankungen sind das größte Hemmnis bei der Vermittlung von Langzeitarbeitslosen: Ein Pilotprojekt in Leipzig hat gezeigt, dass rund zwei Drittel der älteren Langzeitarbeitslosen an psychischen Erkrankungen leiden, die bisher nicht erkannt oder nicht optimal behandelt wurden, wie die Stiftung Deutsche Depressionshilfe am Freitag in Leipzig mitteilte. Diese Erkrankungen seien häufig eine wichtige Ursache der Arbeitslosigkeit und verhinderten den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.

