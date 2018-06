Hamburg (AFP) Die ehemalige Boxweltmeisterin Regina Halmich wird Fitness- und Motivations-Coach bei der Bundeswehr. "Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten sehr viel. Ich will dazu beitragen, etwas Abwechslung in ihren Alltag zu bringen, sie fit und bei Laune zu halten", sagte sie dem "Hamburger Abendblatt" (Samstagsausgabe). Demnach wird sie am Montag in der Offiziersschule des Heeres in Dresden einen Vortrag halten und in den kommenden Monaten unter anderem auch Trainingsstunden anbieten.

