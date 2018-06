Berlin (AFP) Immer mehr Westdeutsche zieht es an ostdeutsche Hochschulen: Mittlerweile stammt jeder dritte Student in den neuen Ländern aus dem Westen, wie eine am Freitag in Berlin veröffentlichte Umfrage an 25 Hochschulen zeigt. Im aktuellen Wintersemester liege die "West-Quote" bei 35 Prozent. Vor sechs Jahren lag der Anteil der West-Studenten im Osten erst bei 22 Prozent.

