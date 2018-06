Berlin (dpa) - Der Bundestag hat die Einführung des sogenannten Elterngeld Plus beschlossen. Diese neue Variante des Elterngeldes soll Eltern nach der Kinderpause den Wiedereinstieg in den Beruf erleichtern. Durch das Elterngeld Plus können Mütter und Väter in Teilzeit arbeiten und trotzdem Unterstützung erhalten. Sie bekommen zwar nur halb so viel Geld wie die Bezieher des regulären Elterngeldes. Dafür ist aber der Zeitraum, in dem die Familie Unterstützung erhält, doppelt so lang. Teilen sich Vater und Mutter die Betreuung, gibt es zusätzlich einen Partnerschaftsbonus.

