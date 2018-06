Paris (AFP) Das TV-Reality-Starlet Nabilla Benattia, das es durch den Ausspruch "Non mais allô quoi" (etwa: "Nein, also hallo, was") zu einiger Berühmtheit gebracht hat, ist in Frankreich in Polizeigewahrsam genommen worden. Der 22-Jährigen werde die "versuchte Tötung" ihres Lebensgefährten vorgeworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die junge Frau soll ihren Freund nach einem Streit in einem Hotelzimmer am Stadtrand von Paris mit einem Messer attackiert haben. Das Opfer wurde schwer verletzt.

