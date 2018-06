Dortmund (SID) - Ein großes Fragezeichen steht beim deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hinter dem Einsatz der Nationalspieler Roman Weidenfeller und Marco Reus im Topspiel des 11. Bundesliga-Spieltages am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach. Beide laborieren an Magen- und Darmbeschwerden "mit hohen Entzündungswerten", berichtete Trainer Jürgen Klopp am Freitag anlässlich der Pressekonferenz.

Der BVB-Coach zollte den Gladbachern großen Respekt. Die Mannschaft habe in den letzten Wochen nicht umsonst so viel Lob abbekommen, so Klopp. Allerdings zeige Gladbach die andere Seite der Medaille, "sie gewinnen alles, während uns nicht so viel gelungen ist in der Bundesliga. Aber wir wollen das nicht so weiterlaufen lassen."

Mönchengladbach komme mit einer brutalst breiten Brust nach einer extrem langen Serie, so der 47-Jährige mit dem Hinweis auf jene 18 Spiele der niederrheinischen Borussia ohne Niederlage.