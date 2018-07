Leverkusen (SID) - Ex-Meister Turbine Potsdam will nach zuletzt drei Spielen ohne Sieg in der Frauenfußball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur zurück. Am Samstag (ab 11.45 Uhr/Eurosport) bei Bayer Leverkusen strebt der sechsmalige Champion drei Zähler an.

Im Vorfeld des Topspiels wird das Viertelfinale im DFB-Pokal der Frauen ausgelost. Losfee ist DFB-Torwarttrainerin Silke Rottenberg.