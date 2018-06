Hannover (SID) - Die Polizeidirektion Hannover will eine weitere Demonstration der höchst umstrittenen Bewegung "HoGeSa" (Hooligans gegen Salafisten) am 15. November verbieten. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor. Demnach liege seit dem 1. November eine Versammlungsanzeige mit dem Thema "Europa gegen den Terror des Islamismus" vor. "Nach jetzigem Kenntnisstand" gehe die Polizei davon aus, das dahinter die HoGeSa-Bewegung stehe, heißt es in der Mitteilung.

"Auf Gewalt ausgerichtete Veranstaltungen genießen nicht den Schutz des Versammlungsrechts", sagte Polizeipräsident Volker Kluwe. Das Verbot solle ausgesprochen werden, "weil die Versammlungsbehörde gegenwärtig davon ausgeht, dass die Veranstaltung auf gewalttätige Auseinandersetzungen ausgerichtet sein wird".

Bei einem Aufmarsch von rund 4500 Demonstranten war es am 26. Oktober in der Kölner Innenstadt zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei gekommen, dabei wurden 44 Ordnungshüter verletzt und 17 Personen vorübergehend festgenommen. Mehrere Bundesliga-Klubs verboten daraufhin das Tragen von "HoGeSa"-Symbolen in ihren Stadien.

Offen ist, ob das Spiel der Regionalliga Nord zwischen der U23 von Hannover 96 und Eintracht Norderstedt im Falle des Demo-Verbotes doch stattfinden kann. Der Norddeutsche Fußball-Verband hatte die Begegnung mit Verweis auf die geplante Demo zunächst abgesagt.