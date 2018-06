London (AFP) In der Abhöraffäre um das britische Skandalblatt "News of the World" ist der frühere Nachrichtenchef der inzwischen eingestellten Boulevardzeitung, Ian Edmondson, zu acht Monaten Haft verurteilt worden. Der 45-Jährige habe die Telefone von zahlreichen Prominenten und Politikern anzapfen lassen, sagte Richter John Saunders am Freitag bei der Urteilsverkündung. Dies sei ein "erheblicher Eingriff in die Privatsphäre" der Betroffenen gewesen.

