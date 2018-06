Port-au-Prince (AFP) Bei schweren Unwettern auf Haiti sind neun Menschen ums Leben gekommen. Schwere Überschwemmungen nach heftigem Regen zerstörten zudem ganze Straßen und tausende Häuser, wie der Zivilschutz des verarmten Karibikstaats am Donnerstag mitteilte. Demnach starben drei Kinder beim Einsturz ihres Familienhauses in Fontamara südlich der Hauptstadt Port-au-Prince. Mehrere weitere Menschen kamen in nördlichen Regionen Haitis ums Leben, die besonders von den Unwettern betroffen waren.

