Mexiko-Stadt (AFP) Mexiko hat überraschend den Bauauftrag für seine erste Schnellzug-Verbindung wieder zurückgezogen. Präsident Enrique Peña Nieto habe am Donnerstag beschlossen, den erst am Montag unterzeichneten Vertrag mit dem chinesisch-mexikanischen Konsortium aufzuheben und ein neues Bieterverfahren zu starten, sagte Verkehrsminister Gerardo Ruiz Esparza dem Fernsehsender Televisa Network. Dadurch sollten "jegliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit und Transparenz des Bieterverfahrens" vermieden werden, nachdem nur eine Gruppe ein Angebot eingereicht habe.

