Monaco (AFP) Insgesamt 33 Mitgliedstaaten der internationalen Polizeibehörde Interpol tauschen inzwischen Daten über Dschihadisten aus, die nach Syrien oder in den Irak reisen. Die Zusammenarbeit sei im April vergangenen Jahres gestartet worden, teilte der bisherige Interpol-Generalsekretär Ronald Noble aus den USA am Freitag bei der 83. Generalversammlung der Behörde in Monaco mit. Auf die Informationen hätten alle 190 Interpol-Staaten Zugriff, auch wenn sie selbst nicht an dem Austausch teilnähmen.

