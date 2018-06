Valencia (SID) - Motorrad-Pilot Stefan Bradl (Zahling) hat einen durchschnittlichen Auftakt in letzten Saisonlauf der MotoGP in Valencia/Spanien hingelegt. Im freien Training landete der 24-Jährige vom Team LCR-Honda in 1:31,935 Minuten nur auf dem achten Platz. Die Bestzeit ging an Weltmeister Marc Márquez (Spanien/Honda), der rund sieben Zehntel schneller war als Bradl.

In der Moto2 war Sandro Cortese (Berkheim) auf seiner Kalex als Neunter bester Deutscher. Sein Rückstand auf den Tagesschnellsten Johann Zarco (Frankreich/Suter) betrug mehr als acht Zehntel. Jonas Folger (Tordera/Kalex) wurde 14., Marcel Schrötter (Tordera/Mistral) belegte Rang 18.

In der Moto3 lief es für die deutschen Piloten erneut nicht gut. Luca Grünwald (Waldkraiburg) wurde im Training der kleinsten Klasse 27., Philipp Öttl (Ainring/beide Kalex) belegte nur den 31. Platz.