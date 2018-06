Hector erstmals im Nationalteam - Khedira, Reus und Höwedes zurück

Frankfurt/Main (dpa) - Bundestrainer Joachim Löw hat den Kölner Jonas Hector als einzigen Neuling in das Aufgebot der Nationalmannschaft berufen. Der 24 Jahre alte Verteidiger gehört zum 23-köpfigen Kader des Fußball-Weltmeisters für die letzten beiden Länderspiele des Jahres am Freitag kommender Woche in der EM-Qualifikation in Nürnberg gegen Gibraltar und den Test vier Tage später in Vigo gegen Spanien. Im DFB-Kader stehen auch die zuletzt verletzten Weltmeister Sami Khedira und Benedikt Höwedes sowie der Dortmunder Marco Reus. Keine Berücksichtigung fanden Mario Gomez, Kevin Großkreutz sowie die als Kandidaten gehandelten Gladbacher Patrick Herrmann und André Hahn.

Rosberg Schnellster im ersten Training vor Mercedes-Kollege Hamilton

Sao Paulo (dpa) - Nico Rosberg ist im ersten Training zum Großen Preis von Brasilien die Bestzeit gefahren. Der Mercedes-Pilot setzte sich am Freitag in Sao Paulo mit 0,221 Sekunden Vorsprung vor seinem britischen Teamkollegen Lewis Hamilton durch. Zweitbester deutscher Formel-1-Fahrer war Adrian Sutil im Sauber als Elfter. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg belegte den 13. Platz. Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel kam im Red Bull mit 2,138 Sekunden Rückstand auf Rosberg beim Auftakt zum vorletzten Saisonlauf nur auf Platz 14.

Aus für Formel-1-Team Marussia besiegelt

London (dpa) - Das insolvente Formel-1-Team Marussia muss endgültig aufgelöst werden und wird damit auch nicht mehr beim Saisonfinale in Abu Dhabi in zwei Wochen antreten. Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens Ende Oktober sei nicht genügend Geld aufgetrieben worden, um den Rennstall vor dem Aus zu bewahren, teilte der Insolvenzverwalter britischen Medien zufolge am Freitag mit. Alle 200 Angestellten des Teams aus Banbury müssen sich neue Jobs suchen. Zwar hatte der Rennstall noch für die Saison 2015 gemeldet, konnte aber wohl auch dafür die Gebühren nicht mehr aufbringen. Schon die Reise zu den Rennen in Austin und Brasilien trat Marussia nicht mehr an.

Petkovic und Kvitova im Eröffnungseinzel beim Fed-Cup-Finale in Prag

Prag (dpa) - Andrea Petkovic und Petra Kvitova bestreiten am Samstag das Eröffnungseinzel beim Fed-Cup-Endspiel in Prag. Anschließend stehen sich Angelique Kerber und Lucie Safarova gegenüber. Das ergab die Auslosung am Freitag im Rathaus der tschechischen Hauptstadt. Am Sonntag spielen zunächst Kerber und Kvitova gegeneinander. Für das vierte Einzel sind Petkovic und Safarova vorgesehen. Im Doppel sind Sabine Lisicki/Julia Görges und Lucie Hradecka/Andrea Hlavackova nominiert. Die deutschen Tennis-Damen mit Bundestrainerin Barbara Rittner streben ihren dritten Titel in dem Mannschaftswettbewerb nach 1987 und 1992 an.

Hörmann: An Einheit des deutschen Sports weiter arbeiten

Berlin (dpa) - DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht die Einheit des deutschen Sports auch 25 Jahre nach dem Mauerfall weiter als Zukunftsaufgabe. "Schon damals hätte der Sport wohl gut daran getan, seine Kräfte noch stärker zu bündeln", sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbunds der Nachrichtenagentur dpa. Es gebe auch heute noch teilende Grenzen im Denken und Handeln einiger Akteure, erklärte er. "Deshalb müssen wir auch und gerade im Sport im Gespräch miteinander bleiben, Schwächen erkennen, Stärken nutzen und dürfen uns nicht auseinanderdividieren lassen", mahnte Hörmann.

Spanien mit Bayern-Profi Bernat und vier Neulingen gegen Deutschland

Madrid (dpa) - Mit Bayern-Profi Juan Bernat und vier Neulingen geht die spanische Fußball-Nationalmannschaft in das Testspiel gegen Deutschland. Für das Duell der beiden letzten Weltmeister am 18. November in Vigo und das EM-Qualifikationsspiel drei Tage vorher in Huelva berief Nationaltrainer Vicente del Bosque am Freitag die Stürmer José Callejón, Nolito und Álvaro Morata sowie Mittelfeldmann Ignacio Cámacho zum ersten Mal.

Alaba operiert - Guardiola rechnet mit Rückkehr nach Weihnachten

München (dpa) - Zwei Tage nach seiner Knieverletzung im Champions-League-Spiel gegen den AS Rom ist der österreichische Fußball-Nationalspieler David Alaba operiert worden. Der Eingriff sei gut verlaufen, teilte der FC Bayern München am Freitag mit. "Ich denke, nach Weihnachten kehrt David zurück", sagte Trainer Pep Guardiola, der für den flexibel einsetzbaren Defensivspieler keinen Eins-zu-eins-Ersatz im Kader des deutschen Meisters sieht. Alaba operiert - Guardiola rechnet mit Rückkehr nach Weihnachten.

Länder geben jährlich 500 000 Euro mehr für NADA-Finanzierung

Neu-Isenburg (dpa) - Die Nationale Anti-Doping-Agentur erhält von 2015 an jährlich bis zu 500 000 Euro mehr aus den Ländern. Darauf haben sich die Teilnehmer der 38. Sportministerkonferenz in Neu-Isenburg geeinigt. Das Geld fließt in die Präventionsarbeit der NADA. Inhaltlich noch nicht diskutiert wurde das Antidopinggesetz des Bundes, weil die Sportminister den Beratungen des Bundeskabinetts nicht vorgreifen wollten. Ein klares Votum gaben die Sportminister für die geplante deutsche Olympia-Bewerbung für 2024 ab.

Erfolgsserie von Nowitzki-Club Dallas gerissen

Portland (dpa) - Mit einer deutlichen Niederlage ist für den deutschen Basketballstar Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks die kleine Erfolgsserie zu Ende gegangen. Die Texaner verloren nach zuletzt drei Siegen am Donnerstag (Ortszeit) bei den Portland Trail Blazers 87:108. Nowitzki kam auf dabei auf 17 Punkte. Zur Halbzeit hatte Dallas sogar noch mit 50:46 in Führung gelegen, doch ein schlechtes drittes Viertel machte alle Hoffnungen der Texaner auf einen Erfolg zunichte.