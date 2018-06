Jerusalem (AFP) Vor dem Hintergrund zunehmender Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern in Jerusalem hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini die dringende Wiederaufnahme der Friedensgespräche gefordert. Ohne politische Fortschritte drohe eine Rückkehr zur Gewalt, warnte Mogherini am Freitag bei einem Besuch in Jerusalem. Im von der Hamas kontrollierten Gazastreifen gab es derweil eine Serie von Bombenanschlägen auf Häuser und Autos von Fatah-Vertretern.

