Jerusalem (AFP) Die israelische Polizei hat am Donnerstag einen Protestmarsch jüdischer Extremisten zum Jerusalemer Tempelberg unterbunden. Die etwa 150 mehrheitlich jungen Demonstranten wurden noch vor dem Zugang zur Klagemauer von den Sicherheitskräften gestoppt, wie ein AFP-Korrespondent berichtete. Dort beteten die Teilnehmer der Kundgebung für den jüdischen Ultranationalisten Jehuda Glick, der in der vergangenen Woche in Jerusalem durch Schüsse eines Palästinensers lebensgefährlich verletzt worden war. Glick ist einer der führenden Aktivisten, die dafür eintreten, Juden das Beten auf dem Tempelberg zu erlauben.

