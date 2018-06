Maiduguri (AFP) Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram haben im Nordosten von Nigeria nach Angaben eines örtlichen Abgeordneten mehr als 20 Zivilisten getötet. Zunächst habe es schwere Kämpfe zwischen den Extremisten und der nigerianischen Armee gegeben, die versucht habe, Boko Haram am Angriff auf die Stadt Malam Fatori zu hindern, sagte der Senator Maina Maaji Lawan am Donnerstag. Die Kämpfer hätten aber dann Verstärkung geholt und in Malam Fatori "in alle Richtungen geschossen". Mindestens 21 Menschen seien getötet worden.

