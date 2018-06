Quetta (AFP) Nach der versuchten Vergewaltigung und Ermordung eines sechsjährigen Mädchens im Südwesten Pakistans hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Die Leiche des Kindes sei am Mittwoch in der Nähe einer Müllhalde von Quetta, der Hauptstadt der Unruheprovinz Baluchistan, entdeckt worden, sagte der örtliche Polizeichef Abdur Razzak Cheema am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Nach seinen Angaben wurde die Kleine mit einem Strick stranguliert, ihr Körper wies eindeutig Merkmale einer versuchten Vergewaltigung auf. Die Ermittler hätten bereits mehrere mögliche Verdächtige vernommen.

