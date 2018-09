Manila (AFP) Um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen, unternimmt ein philippinischer Diplomat einen eintausend Kilometer langen Marsch. Naderev Saño will am Samstag sein Ziel in der Stadt Tacloban erreichen, die vor einem Jahr von dem Taifun "Haiyan" zerstört wurde. Es sei eine "wunderbare Reise" gewesen, sagte Saño am Freitag bei einer Pause in Basey der Nachrichtenagentur AFP. Allmählich spüre er den Marsch in den Beinen, aber alle seien bei "ausgezeichneter Laune".

