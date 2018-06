Köln (SID) - Der frühere deutsche Radprofi Dietrich "Didi" Thurau feiert am Sonntag seinen 60. Geburtstag. Der gebürtige Frankfurter hatte Ende der 70er Jahre einen Radsport-Boom in Deutschland ausgelöst. Als Neuling fuhr Thurau bei der Tour de France 1977 insgesamt 15 Tage lang im Gelben Trikot. Am Ende brach er zwar in den Alpen ein, beendete das Rennen aber immerhin noch als starker Gesamtfünfter und kam so auch in Frankreich zu großer Popularität.

"Seit Konrad Adenauer hat keiner mehr für die deutsch-französische Freundschaft getan als Didi Thurau", sagte der damalige Pariser Bürgermeister und spätere Staatspräsident Jacques Chirac über Thurau. Nach seinem starken Debüt ernannte der fünfmalige Tour-Sieger Eddy Merckx den Hessen sogar zu seinem designierten Nachfolger, doch erfüllte Thurau die hohen Erwartungen nicht.

Zwar kam er noch zu zwei Vize-Weltmeisterschaften, die absoluten Top-Leistungen zeigte er auf der Straße aber nur noch selten. Thurau konzentrierte sich auf die lukrativen Sechstagerennen, von denen der Publikumsliebling 30 gewann. Thuraus Karriere ist jedoch auch vom Thema Doping überschattet, in einem Interview nach seiner Karriere gestand er die Einnahme unerlaubter Mittel ein.

Nach seiner aktiven Laufbahn hatte Thurau nicht immer Glück. Er versuchte sich im Immobiliengeschäft, musste jedoch den Konkurs seines Unternehmens verkraften. Die Leidenschaft für das Radfahren färbte auf seinen Sohn Björn (26) ab, der sich im Profizirkus etabliert hat. Sein zweiter Sohn Urs (19) spielt Tennis, hat den Durchbruch aber noch nicht geschafft.