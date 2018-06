Bangkok (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat vehement für die Reformen im Rahmen seiner Agenda 2020 geworben. "Die Zeit für Veränderungen ist gekommen. Wir haben keine Zeit, Diskussionen immer wieder von Neuem zu beginnen", sagte der 60-Jährige auf einer Versammlung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees ANOC am Donnerstag in Bangkok: "Wir haben ein Jahr lang geredet, jetzt ist es an der Zeit, etwas zu entscheiden."

Bach möchte im Rahmen der IOC-Sitzung am 8./9. Dezember in Monte Carlo weitgreifende Reformen für die Ausrichtung der Spiele und für deren Bewerberverfahren festlegen lassen. "Wir müssen die Gelegenheit ergreifen, denn jetzt sitzen wir am Steuer", sagte Bach: "Wenn wir jetzt keine Veränderungen herbeiführen, werden wir irgendwann nur noch auf der Rückbank sitzen und darauf hoffen müssen, dass der Fahrer die richtige Richtung einschlägt."