Jekaterinburg (SID) - Tischtennis-Europameister Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) ist beim Turnier der World Tour in Jekaterinburg/Russland ins Achtelfinale eingezogen. Der 26-Jährige besiegte zum Auftakt den Russen Alexej Artemkin klar mit 4:0 und schaltete im Anschluss den Franzosen Simon Gazuy mit 4:2 aus. In der Runde der besten 16 bekommt es Ovtcharov am Samstag (10.00 Uhr) mit Lokalmatador Grigori Wlasow zu tun.