Berlin (AFP) Scharfer Wortwechsel in der Feierstunde zum Fall der Mauer: Der Liedermacher Wolf Biermann hat die Linke in der Gedenksitzung des Bundestages am Freitag frontal angegriffen. Die Linke sei "der elende Rest dessen, was zum Glück überwunden ist", sagte Biermann, der eigentlich zum Singen zu der Sitzung eingeladen worden war. Mit Verweis auf seine Bezeichnung als "Drachentöter" sagte der Liedermacher, er könne "nicht die Reste der Drachenbrut" niederschlagen, "die sind geschlagen". Es sei "Strafe genug" für die Linken, "dass sie hier sitzen müssen und sich das anhören müssen".

