Miami (AFP) Ein 90-jähriger US-Bürger, der wegen der Ausgabe von Essen an Obdachlose festgenommen wurde, will trotz der Gefahr einer erneuten Inhaftierung weitermachen. "Ich werde dies ganz klar durchziehen, bis wir sie schlagen", sagte Arnold Abbott dem Fernsehsender NBC am Donnerstag. "Man darf die Obdachlosen nicht unter den Teppich kehren."

