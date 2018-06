Altenberg (SID) - Vize-Weltmeister Andi Langenhan (Zella-Mehlis) und Vize-Europameister Johannes Ludwig (Oberhof) haben sich im Rahmen der internen Selektionsrennen der deutschen Rodler neben dem gesetzten Olympiasieger Felix Loch (Berchtesgaden) für die Weltcup-Saison 2014/2015 qualifiziert. Nach der abschließenden Selektion in Altenberg ließ Cheftrainer Norbert Loch den vierten und fünften Startplatz bei den Männern dagegen noch offen.

Julian von Schleinitz (Königssee), Ralf Palik (Oberwiesenthal) und Florian Berkes (Suhl) lagen in der Qualifikation gleichauf und fahren in einem Stechen im Rahmen der Saisonvorbereitung im lettischen Sigulda (bis 16. November) um die beiden freien Plätze für den Weltcup-Start in Innsbruck (29./30. November).

Bei den Damen darf Quali-Siegerin Anke Wischnewski (Oberwiesenthal) neben Olympiasiegerin Natalie Geisenberger (Miesbach) und der Sotschi-Zweiten Tatjana Hüfner (Friedrichroda) für den Weltcup planen. Um den letzten freien Platz kämpfen nun im Stechen Dajana Eitberger (Ilmenau) und Aileen Frisch (Altenberg). Bei den Doppelsitzern steht das Teilnehmerfeld fest. Loch nominierte neben den gesetzten Olympiasiegern Tobias Wendl/Tobias Arlt (Berchtesgaden/Königssee) die Qualifikationssieger Toni Eggert/Sascha Benecken (Ilsenburg/Suhl) sowie Robin Geueke und David Gamm (Fredeburg/Winterberg).