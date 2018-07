Peking (dpa) - Trotz ihrer Differenzen über die neue Handelsordnung in der Asien-Pazifik-Region haben China und die USA einen Kompromiss gefunden. Bei den Ministergesprächen vor dem Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Peking gab es am Samstag nach chinesischen Angaben eine Einigung auf einen "Fahrplan" für eine Freihandelszone Asien-Pazifik (FTAAP). Diese hatte Gastgeber China vorgeschlagen. Die USA stehen dem Vorhaben zurückhaltend gegenüber, weil sie mit elf Staaten der Region über eine Transpazifische Partnerschaft (TPP) verhandeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.