München (AFP) Die SPD-Linke will sich mit der Formation einer Plattform neu aufstellen. Wie das Nachrichtenmagazin "Focus" am Samstag berichtete, wollen sich führende Vertreter des linken Parteiflügels am kommenden Wochenende in Magdeburg treffen, um die Allianz zu gründen. Das neue Bündnis soll demnach "Magdeburger Plattform" heißen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.