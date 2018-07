Berlin (AFP) "Vernachlässigung, mangelnde Ernährung, freiheitsentziehende Maßnahmen mit Fixiergurten oder durch Medikamente" - wegen solcher Zustände in deutschen Pflegeheimen ziehen sieben Betroffene mit Hilfe des Sozialverbandes VdK nun vor das Verfassungsgericht in Karlsruhe. Wie die VdK-Präsidentin Ulrike Mascher am Samstag in Berlin erklärte, legten sie Verfassungsbeschwerde ein, "um gegen die Verletzungen der Grundrechte in deutschen Pflegeheimen vorzugehen". Dort komme es viel zu oft zu Verstößen gegen Artikel eins des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen ist unantastbar.

