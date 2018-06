Hamburg (dpa) - Wegen der gefallenen Ölpreise ist auch Heizöl in Deutschland so günstig wie seit langem nicht mehr. Für 100 Liter Heizöl müssen die Kunden in vielen Regionen Deutschlands weniger als 75 Euro bezahlen. Das geht aus Preisinformationen verschiedener Anbieter im Internet hervor. So günstig war Heizöl zuletzt im Dezember 2010. Die Ersparnis für einen 3000-Liter-Kauf beträgt für einen Hausbesitzer im Vergleich zum Vorjahr rund 240 Euro. Und: Die Preise für Öl und Heizöl könnten noch weiter sinken.

