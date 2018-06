Darmstadt (SID) - Darmstadt 98 bleibt einer der ersten Anwärter auf einen Spitzenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Lilien gewannen das Verfolgerduell gegen den zuvor punktgleichen Mitaufsteiger RB Leipzig verdient mit 1:0 (1:0). Nach dem achten Saisontreffer von Dominik Stroh-Engel (5.) haben die Hessen nach 13 Spieltagen bereits 23 Punkte auf dem Konto und verbesserten sich zumindest vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz.

Die Gastgeber führten vor 14.400 Zuschauern zur Halbzeit durch den Kopfball ihres Torjägers Stroh-Engel verdient gegen die Sachsen. Zwar stand für die Gäste bis zur Pause mehr Ballbesitz in der Statistik, doch wie schon in den vergangenen Spielen blieb die Mannschaft von Trainer Alexander Zorniger vor des Gegners Strafraum weitgehend ungefährlich.

Es war bezeichnend, dass die größte Chance der Gäste in den ersten 45 Minuten aus einem missglückten Abwehrversuch mit einem Fast-Eigentor des Darmstädters Hanno Behrens resultierte. Zum Glück für die Lilien prallte der Ball in der 15. Minute an den Pfosten des eigenen Gehäuses.

Auch nach dem Wechsel bot sich den 500 mitgereisten Fans aus Leipzig ein unverändertes Bild. Ihre Mannschaft versuchte mit Spielkontrolle und langen Pässen zum Erfolg zu kommen. Erstmals hätte das Konzept in der 55. Minute aufgehen können, als Yussuf Poulsen frei vor Darmstadts Torhüter Christian Mathenia auftauchte, diesem den Ball jedoch an den Kopf schoss.

Dennoch blieben die Gastgeber wesentlich torgefährlicher und besaßen durch Florian Jungwirth die große Möglichkeit zum 2:0, als die Abwehr der Leipziger in Unordnung geraten war.

Darmstadt hatte in Aytac Sulu und Marcel Heller seine besten Akteure. Aufseiten der Leipziger verdienten sich Dominik Kaiser und Poulsen gute Noten.