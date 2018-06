London (AFP) In Großbritannien hat die Polizei am Samstag vier Verdächtige vernommen, die an der Vorbereitung "terroristischer Akte" beteiligt gewesen sein sollen. Die Männer im Alter von 19 bis 27 Jahren seien in der Nacht zum Freitag bei "Ermittlungen zum islamistischem Terrorismus" im Großraum London festgenommen worden, teilte Scotland Yard am Samstag mit. Die Polizei habe dafür mit dem Inlandsgeheimdienst MI5 zusammengearbeitet und mehrere Häuser durchsucht.

