Mexiko-Stadt (AFP) Sechs Wochen nach der Verschleppung von 43 Studenten in Mexiko haben drei Verdächtige die Ermordung der Vermissten gestanden. Wie Generalstaatsanwalt Jesús Murillo Karam am Freitag mitteilte, sagten die mutmaßlichen Mitglieder einer Drogengang aus, die Lehramtsstudenten getötet und ihre Leichen verbrannt und in einen Fluss geworfen zu haben. Angehörige der Opfer wollen den Tod der Studenten aber erst akzeptieren, wenn sie eindeutige Beweise erhalten.

