Hannover auf dem Vormarsch: 2:0 bei Hertha BSC

Berlin (dpa) - Hannover 96 ist in der Fußball-Bundesliga weiter auf dem Vormarsch. Die Niedersachsen kamen zum Auftakt des elften Spieltages zu einem verdienten 2:0 (1:0) bei Hertha BSC und sprangen in der Tabelle nach dem dritten Sieg in Folge vorerst auf den vierten Tabellenplatz. Jimmy Briand (44.) und Hiroshi Kiyotake (76.) erzielten am Freitagabend die Treffer gegen die enttäuschenden Berliner. Diese hatten ihre letzten drei Heimspiele gewonnen. Durch die Niederlage kommt Hertha der Abstiegszone nahe.

Kaiserslautern vergibt Sieg gegen Bochum - Nürnberg verliert wieder

München (dpa) - Der 1. FC Kaiserslautern hat durch einen späten Punktverlust gegen den VfL Bochum den vorläufigen Sprung auf den zweiten Platz der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Pfälzer mussten sich am Freitagabend durch ein Gegentor in der 88. Minute mit einem 2:2 begnügen und rangieren damit zumindest bis Samstag auf Platz drei. Eine Niederlage setzte es für Absteiger 1. FC Nürnberg beim 1:2 in Sandhausen, wodurch die Franken in der Tabelle abrutschten. Im Kellerduell des 13. Spieltags gewann der FSV Frankfurt beim VfR Aalen mit 1:0 und zog an Nürnberg vorbei.

Rosberg auch im zweiten Training Schnellster vor Teamrivale Hamilton

Sao Paulo (dpa) - Nico Rosberg ist auch im zweiten Training zum Großen Preis von Brasilien Bestzeit gefahren. Der Mercedes-Pilot distanzierte am Freitag in Sao Paulo wie schon im ersten Durchgang seinen zweitplatzierten Teamrivalen Lewis Hamilton deutlich. Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel belegte im Red Bull Rang neun. Force-India-Pilot Nico Hülkenberg wurde 13. Adrian Sutil kam im Sauber auf den 15. Platz. Vor dem vorletzten Saisonlauf an diesem Sonntag führt Hamilton das WM-Klassement mit 24 Punkten Vorsprung vor Rosberg an. Die Titelentscheidung kann aber erst am 23. November im Finale in Abu Dhabi fallen.

Deutsches Eishockey-Team startet mit Sieg in 25. Deutschland Cup

München (dpa) - Deutschland ist mit einem Prestigeerfolg in den 25. Eishockey-Deutschland-Cup gestartet. Am Freitag besiegte das Team von Bundestrainer Pat Cortina den Erzrivalen Schweiz in München mit 3:1. Vor rund 4500 Zuschauern trafen Torjäger Patrick Reimer (16. Minute/29.) und Thomas Oppenheimer (60.) für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes. Für den WM-Zweiten von 2013 war Reto Suri (26.) erfolgreich. Zuvor hatte die Slowakei Kanada mit 4:1 besiegt. Die Slowaken sind am Samstag zweiter Gegner Deutschlands.

ALBA bezwingt Limoges in der Euroleague 89:66

Berlin (dpa) - Die Basketballer von ALBA Berlin haben nach drei Niederlagen in der Euroleague den ersten Sieg gefeiert. Der deutsche Pokalsieger bezwang den französischen Meister Limoges am Freitagabend fulminant mit 89:66 und bewahrte sich damit seine Chance auf den Einzug in die Zwischenrunde. Beste Werfer beim Hauptstadtclub waren Niels Giffey und Jamel McLean mit je 18 Punkten. Für die Gegner traf Jamar Smith mit 17 Zählern am besten. Die drei ersten Gruppen-Partien gegen ZSKA Moskau, Unicaja Malaga und Maccabi Tel Aviv hatte ALBA verloren.

Handball-WM: Deutschlands Gruppengegner Bahrain zieht zurück

Basel (dpa) - Der deutsche Vorrundengegner Bahrain wird nicht an der Handball-Weltmeisterschaft der Männer Mitte Januar in Katar teilnehmen. Der Weltverband IHF teilte am Freitag auf seiner Homepage offiziell den Rückzug mit. Über einen möglichen Nachrücker will die IHF auf ihrer nächsten Sitzung am 21. November entscheiden. Einen Grund für den Verzicht gab der Weltverband nicht an. Es wird spekuliert, dass politische Spannungen mit Katar der Grund für Bahrains Rückzug sind. Als Nachrücker in der deutschen Gruppe D käme Japan infrage, auch Australien könnte den Platz erhalten