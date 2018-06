Moskau (AFP) Russland hat die USA trotz gravierender Meinungsunterschiede im Ukraine-Konflikt dazu ermutigt, sich als Krisenvermittler zwischen Kiew und den prorussischen Separatisten im Osten des Landes einzubringen. "Unsere Standpunkte bezüglich dessen, was in der Ukraine passiert, decken sich nicht mit denen der USA", sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Samstag nach einem Treffen mit seinem US-Kollegen John Kerry in Peking. Wenn Washington aber zur Entschärfung der Lage "und zum Dialog" zwischen den Konfliktparteien beitragen wolle, "wäre das ein Schritt in die richtige Richtung".

